Un gîte pour personnes handicapées a été dévasté par un incendie ce mercredi matin à Wintzenheim près de Colmar (Alsace). La préfecture du Haut-Rhin a indiqué dans un premier temps que 11 personnes « manqueraient encore à l'appel » avant d'annoncer dans la foulée que les 11 personnes manquantes étaient « potentiellement décédées ».

« Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de doutes : toutes ces personnes étaient présentes dans le gîte et n'ont pas pu ressortir », a indiqué mercredi le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Christophe Marot. En fin de matinée, trois corps sans vie avaient été repérés par un drone, a indiqué le maire adjoint de la commune de Wintzenheim, Daniel Leroy. Neuf corps étaient également retrouvés, selon les pompiers.

Dix-sept personnes ont été évacuées

La préfecture a souligné dans un communiqué que « l'incendie a été rapidement maîtrisé en dépit de la violence des flammes » en précisant : « Dix-sept personnes ont été évacuées. On dénombre une personne en urgence relative évacuée vers l'hôpital et une personne choquée ». Sur place, 76 sapeurs-pompiers, quatre fourgons incendie, quatre ambulances, un poste médical avancé et trois échelles ont été déployés pour circonscrire l'incendie et assurer la prise en charge des victimes. Quarante gendarmes sont également mobilisés.

La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé se rendre sur place accompagnée d'Aurore Bergé. Emmanuel Macron a, quant à lui, adressé ses « pensées » aux victimes et à leurs proches.

Suite au terrible incendie qui a eu lieu à Wintzenheim cette nuit, je me rends sur place avec @auroreberge



Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs proches. Je salue la mobilisation des sapeurs-pompiers. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 9, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Un accueil a été mis en place pour les familles qui souhaiteraient se rendre sur les lieux.