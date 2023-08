La garde à vue de l’Allemand accusé par sa femme de l’avoir séquestrée en Moselle depuis 2011 va être levée, « aucun élément » ne permettant de le poursuivre, a indiqué mardi le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady.

« La garde à vue sera levée en fin d’après-midi ou dans la soirée », a indiqué le magistrat, selon lequel « la situation de séquestration (…) est une réalité inexistante ». Le médecin légiste qui a examiné la femme, âgée de 53 ans et de nationalités espagnole et allemande, n’a pas non plus relevé de traces de viols ou de blessures, a ajouté Olivier Glady.

Olivier Glady avait noté, lundi, que des « incohérences » ont émaillé le discours tenu par la femme aux enquêteurs. Des tests en lien avec sa santé ont été effectués. Les premières analyses, par scanner, ont ainsi montré qu’elle ne présentait « aucune fracture », ni « ecchymoses évidentes » ni « escarre ». Ses analyses biologiques ne permettaient pas non plus de mettre en évidence un « état de déshydratation significatif ».