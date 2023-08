Qu’est-ce qui a pu pousser Krystal Cascetta, cancérologue réputée de l’hôpital Mount Sinaï à New York, à abattre son enfant samedi matin vers 7 heures, puis à retourner l’arme contre elle-même, dans la chambre du bébé de la maison familiale ? A 40 ans, la spécialiste en hématologie oncologie était connue de tous à Somers, ville du comté de Westchester (New York) où elle vivait dans une demeure cossue.

Selon les éléments de la presse locale rapportés par Le Parisien, les parents du Dr Cascetta étaient présents dans la maison au moment du drame, tandis que son mari était absent. « Le Bureau des enquêtes criminelles de la police de l’État de New York enquête sur un meurtre-suicide dans la ville de Somers », ont indiqué les autorités dans un communiqué de presse.

« La communauté du Mont Sinaï est profondément attristée par la perte tragique d’un médecin du système de santé et de son enfant. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, aux collègues et aux patients du Dr Cascetta », a réagi l’hôpital qui l’employait samedi soir. Selon les éléments qu’elle avait partagés en ligne, Krystal Cascetta, mariée à un entrepreneur de 37 ans, avait accouché au mois de mars. La police n’a pour le moment avancé aucune explication possible à son geste.