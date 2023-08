Un véhicule en feu pour une raison encore indéterminée, a déclenché un gros incendie ce lundi 7 août vers 17h45 sur un terrain en friche privé, à Frontignan (Hérault). Nos confrères de Midi Libre indiquent que le feu s’est propagé jusqu’à une zone de stockage de véhicules destinés à la casse. Cette dernière appartient à Peugeot Frontignan.

Frontignan 🔥 « Raffinerie ??? »#frontignan #bassindethau @MidiLibreSete @PhilippeMalric pic.twitter.com/hxCb0RSjwf — Dom Pileggi (Micu) (@dom_pileggi) August 7, 2023

Rapidement, près d’une vingtaine de voitures partent en fumée et causent ainsi l’apparition de grosses fumées noires qui se sont élevées dans le ciel du bassin de Thau. Un important dispositif de secours est intervenu sur place, et les pompiers de Sète, Frontignan et du bassin de Thau se sont mobilisés pour tenter de venir à bout de l’incendie et ainsi protéger les habitations voisines.

Les feux d'étés reprennent, incendie entre Setes et Frontignan 😵‍💫🥵 pic.twitter.com/5jzfFUNz2K — Greg (@Hechter1970) August 7, 2023

L’intervention rapide des soldats du feu ont en effet permis de préserver quatre maisons situées rue de l’Industrie, et qui semblaient menacées. L’incendie a pu être maîtrisé vers 19 heures, mais l’évacuation de certains habitants s’est avéré nécessaire pour éviter tout risques d’intoxication par la fumée.

Au total, le bilan ferait état de 21 voitures et 15 scooters incendiés, mais aussi de 4.000 m2 de champs brûlés. Aucune victime n’est cependant à déplorer, et ce, grâce à la présence et réactivité de la quarantaine de pompiers engagés sur les lieux.