L’affaire n’a pas fini de secouer la petite ville de Forbach, ancienne cité industrielle de Moselle située à quelques pas de la frontière allemande. Ce lundi matin, une femme qui se dit séquestrée depuis 2011 a été découverte. Son mari a, dans la foulée, été interpellé. 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ce lundi à Forbach ?

Une femme de 53 ans séquestrée depuis 2011 dans un appartement à Forbach (Moselle) a été découverte lundi par la police qui a interpellé son mari, âgé de 55 ans, a-t-on appris de source policière, confirmant une information de RMC. Au regard des premières constatations, la femme a vraisemblablement été torturée, selon la même source policière.

La quinquagénaire a été retrouvée dans une chambre, nue, le crâne rasé, dénutrie et présentant des fractures « aux deux jambes et aux doigts », selon RMC. Le procureur de la République de Sarreguemines, Olivier Glady, n’a pas précisé l’état de santé de la victime, examinée par l’unité médico-judiciaire de Metz, expliquant seulement qu’il n’est « pas bon ».

Où et comment la victime a-t-elle été trouvée ?

Selon une source policière, la femme a été retrouvée dans une chambre grillagée dans l’appartement du couple. Une source policière avait indiqué la présence « d’un banc de torture », ce qui a été démenti par le procureur. Quant au grillage, il servait manifestement « à empêcher » la dizaine de chats qui vivaient dans l’appartement du couple de s’échapper, a-t-il ajouté.

La quinquagénaire « a appelé une association allemande de protection de victimes qui a appelé la police à Wiesbaden », a confirmé cette dernière qui a ensuite contacté la police française. Selon Le Républicain Lorrain, elle aurait passé l’appel dimanche en fin de journée « depuis le logement où elle était retenue par son conjoint dans des conditions sordides ». La présence d’un « carnet » dans lequel l’homme aurait, selon RMC, « noté ses faits, et les moments où il nourrissait la victime », n’a pas non plus été confirmée à ce stade par le magistrat.

Qui était ce couple ?

L’homme, actuellement sans emploi et qui travaillait auparavant « dans l’industrie en Allemagne », est de nationalité allemande. Selon RMC, la femme est également de nationalité allemande. Le couple vivait au centre de Forbach, au deuxième étage d’un immeuble qui en compte trois, à deux pas de la mairie. « Je n’ai jamais vu la dame [en six ans], pour moi elle n’est jamais sortie du domicile », a témoigné auprès de journalistes Alicia, qui n’a pas souhaité donner son nom de famille, et se présente comme une voisine directe du couple. « Mon propriétaire m’a dit qu’elle avait un cancer général[isé], c’est ce que [son compagnon] disait à tout le monde dans l’immeuble », a-t-elle ajouté, des éléments également évoqués par deux autres voisins. « Parfois, j’entendais des cris mais on pensait que c’était des cris de douleur » liés au cancer, a encore expliqué Alicia, selon laquelle les cris n’étaient pas très réguliers, « je l’ai entendue cinq/six fois en trois mois ».

L’homme était « très poli, gentil », mais les relations de voisinage s’arrêtaient à « Bonjour, au revoir », a encore indiqué Alicia. Erika, qui a souhaité garder l’anonymat et réside dans une rue adjacente, dit quant à elle vivre dans le quartier depuis quinze ans. « La femme, je l’ai vue il y a peut-être 10 ans », elle était « chauve », explique-t-elle. Erika pensait même « qu’elle était morte » ou « partie » et que son mari « vivait seul ». « C’est quelqu’un que l’on voyait très peu », poursuit Erika, disant l’avoir aperçue en train de « s’occuper de ses fleurs » il y a une quinzaine de jours sur son balcon.

Le mari est-il toujours en garde à vue ?

Le mari a été interpellé lundi à 6 heures au domicile du couple. Il a été placé dans la foulée en garde à vue par la brigade criminelle de la police judiciaire de Metz pour des faits de séquestration, viol aggravé et actes de torture et de barbarie, a précisé Olivier Glady. Si ces faits venaient à être étayés, le parquet de Sarreguemines serait amené à se dessaisir du dossier au profit de celui de Metz, qui a compétence criminelle, a expliqué le magistrat.

« En fin d’après-midi », lundi, la garde à vue a été prolongée.