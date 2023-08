« En un mois, j’ai connu toutes les phases ». Maire du Vernet depuis près de vingt ans, François Balique rembobine, comme pour mieux se rendre compte de ce qu’il lui arrive. « Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais convaincu qu’on allait vite le retrouver. Et d’ailleurs j’ai participé aux recherches ». Comme beaucoup d’habitants de ce paisible village des Alpes-de-Haute-Provence. C’était le 8 juillet dernier. Le petit Émile, en vacances depuis peu chez ses grands-parents maternels, avait soudainement disparu.

Le bambin âgé de 2 ans a été aperçu pour la dernière fois à 17h15, seul, dans une rue du minuscule hameau du Haut-Vernet, à environ deux kilomètres du Vernet, le village de 125 habitants auquel il est administrativement rattaché, à quelque 30 kilomètres au nord de Digne-les-Bains.

Trente maisons fouillées

Après sa disparition, les 30 maisons du Haut-Vernet ont été fouillées, tous les habitants interrogés et tous les véhicules inspectés. 97 hectares de champs, de bois ou de terrains escarpés ont été « minutieusement » scrutés, avait précisé le procureur de Digne-les-Bains Rémy Avon au cours des recherches, évoquant « une des plus importantes opérations de ratissage judiciaire jamais conduite ».

Mais toutes ces opérations, les deux premiers jours sous forme de battues citoyennes avec l’aide de centaines de volontaires venus parfois de loin, puis par des gendarmes de la section de recherche de Marseille ou de la brigade de recherche de Digne, n’ont pas permis de retrouver la trace de l’enfant.

Aucune trace

Ouverte en flagrance le 9 juillet, au lendemain de sa disparition, pour recherche des causes de disparition inquiétante, l’enquête a depuis été confiée à deux juges d’instruction d’Aix-en-Provence. La semaine dernière encore, des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains, appuyées par des drones, ont été déployées au village.

Avant de se rendre à l’évidence : un mois après, les enquêteurs n’ont toujours aucune trace de l’enfant. Et aucune piste ne semble être privilégiée dans des investigations qui se font désormais à l’abri des regards. Contactée par 20 Minutes Marseille, la gendarmerie indique simplement que l’enquête est en cours et entre les mains du parquet.

« Cette histoire reste un mystère »

« Aujourd’hui, le problème, c’est qu’on ne sait toujours pas ce qui s’est passé », s’interroge François Balique. « Il n’y a pas d’explication. Cette histoire reste un mystère. Et tant qu’on n’aura pas la solution, on ne sera pas tranquille ». Dans la petite commune, un mois après, l’histoire est encore dans toutes les têtes à en croire l’édile, qui, à son tour, à force de ressasser l’histoire, émet des hypothèses. « On est tous concernés au Vernet, affirme François Balique. Et on est tous convaincus que ce n’est pas quelqu’un du village qui est concerné. Avec tous les moyens qui ont été mis en place, on n’a rien retrouvé, rien ! Nécessairement, cette disparition est liée à l’implication d’un ou plusieurs adultes venus au Vernet. Et aujourd’hui, c’est ça qui me provoque de la révolte et de la colère ».

Originaire de la Bouilladisse, petit village aux portes de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, la famille d’Émile est propriétaire d’une des 300 résidences secondaires du Vernet. « Je connais très bien les grands-parents », confie François Balique. « Comme toutes les familles qui viennent en vacances, ils viennent depuis près de vingt ans pour notre pastoralisme, pour notre commune qui a conservé un état naturel. On n’est pas dans le consumérisme ici. Ce sont des gens qui vivent normalement, comme des citoyens, qui ont leur conviction. Ils mènent la vie qu’ils veulent mener, tant qu’ils respectent les lois de la République ».

Une fête de village prévue à la date anniversaire

Depuis la disparition d’Émile, comme pour infirmer ou confirmer ce flot d’hypothèses en cours, la presse s’est fait écho du passé de la famille, de l’engagement politique de son père, entre autres, candidat aux élections régionales sur la liste Zou « des amis d’Éric Zemmour », à l’incendie criminel de la maison des arrière-grands-parents survenus en 2019 dans une commune voisine du Vernet. « Tout ça, ce sont des fantasmes », s’agace François Balique. « Qu’est-ce que ça a à voir avec les faits ? Il n’y a pas de lien ! » Interrogée par nos confrères de BFM à ce propos, une membre de la famille d’Emile a déploré « un tissu de conneries ». Selon le maire, la famille est toujours en vacances au Haut-Vernet depuis la disparition du bambin. Le 8 juillet dernier, Émile se trouvait en compagnie de certains de plusieurs de ses oncles et tantes maternels. La mère du bambin est issue d’une famille de 10 enfants.

Un mois après les faits, au Vernet, le maire a une volonté : « Que la vie continue normalement ». François Balique a levé l’arrêté jusqu’ici en cours qui interdisait l’accès au Haut-Vernet. Pour cette tragique date anniversaire, le village se prépare… à la fête. Le 8 août marque la troisième édition de la fête de la transhumance au Vernet. « Le plus important, c’est le retour à la vie normale », insiste l’édile. « Ça n’empêche pas que les interrogations grandissent chaque jour. Mais que voudriez-vous qu’on fasse ? Qu’on ferme les volets en attendant ? À quoi ça sert ? Ça n’altère en rien notre préoccupation et notre solidarité avec la famille. Ils savent qu’ils peuvent compter sur moi mais on a besoin de trouver ce rythme qu’on avait ».