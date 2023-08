Selon une information de BFM DICI, un enfant de six ans est décédé ce dimanche sur la plage de Sainte-Croix-du-Verdon, près de la base nautique dans les Alpes-de-Haute-Provence. Le bambin a été victime de la chute d’une branche de peuplier.

Toujours selon nos confrères, les faits ont fait trois autres victimes âgées de 13, 23 et environ 60 ans. Il s’agirait de touristes originaires de Toulon, Dunkerque et Orléans. Un arrêté municipal a été pris pour boucler la zone et la fête du village prévue ce jour a été annulée.