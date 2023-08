Une femme de 58 ans a été tuée dans le Gers par son ex-conjoint, qui l’a percutée à deux reprises avec son véhicule avant de s’enfuir, a-t-on appris vendredi auprès du parquet d’Auch. Le meurtre est survenu jeudi vers 21h30 à Préchac-sur-Adour, un village du Gers. Des habitants ont entendu des cris venant de la rue et vu une femme prendre la fuite en courant, poursuivie par un véhicule.

« Alors que cette femme tentait de se réfugier dans la cour de la maison d’habitation, le véhicule la heurtait devant le portail », a précisé dans un communiqué le procureur d’Auch Jacques-Edouard Andrault. Ensuite, le conducteur de 73 ans et ancien compagnon de la victime a pris la fuite vers le village voisin de Galiax, où il s’est donné un tir de carabine. Grièvement blessé à la tête, il a été hospitalisé.

Multiples menaces de mort

La victime était conseillère municipale du village de Galiax, où elle s’était installée voici cinq ans. Depuis sa séparation, elle était hébergée chez des amis. Une enquête a été ouverte pour assassinat.

Après qu’elle a déposé, le 18 juin, une main courante à la gendarmerie de Marciac pour des menaces de mort, reçues entre janvier et juin, les gendarmes avaient saisi quatre carabines et fusils appartenant au meurtrier présumé. Une mesure d’hospitalisation en psychiatrie avait été ordonnée, puis levée. A sa sortie de l’hôpital, l’homme de 73 ans a été placé en garde à vue pour « menaces de mort réitérées par conjoint ». Il avait reconnu les faits et reçu une convocation judiciaire pour le 3 novembre.