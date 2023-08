Violemment agressé le premier soir des Fêtes de Bayonne, un homme de 46 ans est mort des suites de ses blessures ce jeudi, après neuf jours de coma artificiel, a appris l’AFP auprès du parquet de Bayonne ce vendredi, confirmant une information de nos confrères de France Bleu Pays basque.

Le mercredi 26 juillet au soir, le quadragénaire, du nom de Patrice selon la radio locale, était en train de rentrer chez lui quand il a remarqué que trois individus urinaient devant son domicile. Mécontent, il a leur fait une remarque. Les trois jeunes hommes se sont alors rués sur le Bayonnais et l’ont roué de coups. D’après France Bleu, l’un des agresseurs a très violemment frappé la victime à la tête, provoquant ainsi une hémorragie cérébrale, qui lui sera finalement fatale.

Un appel à témoins pour retrouver les agresseurs

L’enquête ouverte pour tentative de meurtre après la violente agression de ce Bayonnais, le mercredi 26 juillet, par trois individus, a été logiquement requalifiée pour meurtre par le parquet. Les suspects sont toujours recherchés. L’appel à témoins diffusé par la police dès le lendemain de l’agression a été complété par un portrait-robot de l’un d’entre eux, diffusé depuis jeudi.

Il fait mention de trois individus âgés de 20 à 25 ans, de corpulence athlétique, torse nu au moment des faits, et qui auraient pris la fuite après l’agression, survenue en plein cœur des Fêtes. La police judiciaire, chargée de l’enquête, est également en quête de photos ou vidéos du moment de l’agression.

A gauche, le portrait robot d'un des agresseurs. - Police Nationale

Une manifestation contre « toutes formes de violences »

Toujours d’après France Bleu Pays basque, un collectif bayonnais regroupant des peñas, des cafetiers restaurateurs bayonnais et le collectif des riverains ont appelé à manifester en hommage à Patrice et pour dire « non à toutes formes de violences ». Le rassemblement aura lieu ce vendredi à 18 heures sur la place de la mairie, la place de la Liberté.