Lundi, vers 9 heures, un amas de pierres s’est détaché des Aiguilles du Tour, sur la partie suisse du massif du Mont-Blanc, tuant deux alpinistes et blessant une autre en pleine ascension, a indiqué la police suisse.

Les deux victimes décédées, un Français de 26 ans et un Néerlandais de 36 ans, grimpaient dans deux cordées séparées quand l’amas de pierres s’est détaché, pour une raison encore inconnue, peu avant le sommet qui surplombe le glacier du Trient. Il a percuté une première cordée composée de deux alpinistes, touchant mortellement l’un d’entre eux et blessant l’autre. Il a ensuite heurté une seconde cordée quelques mètres plus bas, tuant un deuxième alpiniste, a précisé la police, qui a ouvert une enquête.

Les Aiguilles du Tour, une excursion en haute altitude

Les Aiguilles du Tour, qui culminent à 3.540 mètres, sont situées dans la partie suisse du massif du Mont Blanc, à la frontière avec la France. La montagne a deux sommets d’égale hauteur, distants d’environ 130 mètres.

La traversée des sommets sud et nord des Aiguilles du Tour est une excursion en haute altitude appréciée des alpinistes. La course aux Aiguilles du Tour est aussi facile qu’attrayante, souligne le Club Alpin Suisse sur son site Internet.