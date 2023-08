L’enquête est toujours en cours pour déterminer les circonstances de l’accident qui a fait un mort et une blessée grave dans un parc aquatique du Var, dimanche. Une structure gonflable du parc aquatique éphémère Wonderland, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, s’était envolée avec une rafale de vent. Un père et sa fille se trouvaient dans la structure à ce moment-là. Le père est décédé de ses blessures et la petite fille de quatre ans est toujours hospitalisée dans un état grave.

Selon le responsable du parc, qui s’est confié à BFM TV, les conditions météorologiques étaient bonnes dimanche matin, mais une « bourrasque imprévisible » a balayé la zone soudainement, emportant cette structure sans abîmer les autres. « On a vécu une tornade instantanée », selon lui. Il explique également que la structure pesait deux tonnes, dont une tonne d’eau, et était fixée par dix crochets supportant chacun 200 kg. Par ailleurs, le responsable affirme que le parc était resté fermé le mardi et le mercredi en raison des conditions météo.

Les enquêteurs de la gendarmerie doivent désormais déterminer si la sécurité était bien respectée. Selon Météo-France, le vent a soufflé au maximum à 53 km/h dans cette partie du Var au moment de l’accident. Et si l’apparition d’une tornade semble peu probable, un tourbillon de poussières a pu se manifester.