C’est une issue tragique après l’accident dans un parc aquatique du Var. Un père âgé de 35 ans et sa fille de trois ans et demi ont été emportés dans une structure gonflable de 20 mètres de long et de large qui s’est envolée dimanche après-midi dans un parc aquatique avec jeux gonflables à Saint-Maximim-la-Sainte-Baume. Les deux victimes ont fait un saut d’environ 50 mètres. Lundi, la mairie de la commune, Alain Denis, a annoncé le décès du père de famille.

« Les pompiers et autres sauveteurs sont arrivés très vite sur les lieux, mais la situation était déjà critique lorsque les deux victimes ont été héliportées vers des hôpitaux marseillais, écrit-il sur les réseaux sociaux. J’espérais néanmoins un dénouement positif et c’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris tard dans la soirée que le papa n’avait pas survécu ». L’homme de 35 ans était en arrêt cardiorespiratoire à l’arrivée des secours dimanche.

« Engin de mort »

« Comment un parc aquatique que l’on avait accepté sur le territoire communal pour apporter de la joie, du bonheur à des enfants a-t-il pu se transformer en un engin de mort qui a terrassé toute une famille ? C’est ce que nous dira l’enquête en cours », a-t-il ajouté. Baptisé Wonderland Waterpark, l’établissement a ouvert cet été selon son site Internet et est situé à l’orée de cette petite commune varoise, située à une quarantaine de kilomètres d’Aix-en-Provence.

Le Var était dimanche en alerte rouge feux de forêt en raison de la reprise du vent. Selon Météo France, il soufflait à environ 55 km/h dans cette partie ouest du Var. Le préfet du département a en conséquence fermé la plupart des massifs et interdit la navigation dans les gorges du Verdon.