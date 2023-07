C’est un baptême de l’air en ULM qui a tourné au tragique. Une femme est morte dimanche dans un accident à proximité de l’aérodrome de Cholet, dans le Maine-et-Loire, a-t-on appris auprès du parquet d’Angers.

Le pilote de l’ULM a été blessé dans cet accident et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances dans lesquelles le drame est survenu, a précisé le procureur de la République Eric Bouillard. Les secours ont été prévenus vers 18h45 et une cinquantaine de pompiers et 20 engins ont été mobilisés sur le lieu de l’accident.