Dans la nuit de mercredi à jeudi, un camion de lutte contre les feux de forêt a été volé dans une caserne de pompiers de Lozère et est « activement recherché », d’après le service départemental d’incendie.

À Grandrieu, dans le nord-est du département, « un pompier a constaté vers six heures du matin qu’une vitre de la caserne était cassée, que les portes du garage étaient ouvertes et que l’unique camion-citerne avait disparu », a expliqué à l’AFP le directeur du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), le colonel Alain Guesdon.

« Depuis, on a averti nos collègues d’un grand quart sud-est de la France et évidemment les services de la gendarmerie qui sont en train de faire l’enquête de manière très active », a ajouté le patron des pompiers de Lozère.

Selon le responsable du SDIS, le véhicule aurait été aperçu en début de matinée à une quarantaine de kilomètres de Grandrieu, dans la commune de Mende.

« Je ne sais pas ce que les voleurs veulent en faire, mais ce ne sont pas nos collègues voisins qui vont acheter un camion au marché noir », a-t-il ironisé.

Le camion-citerne de 14 tonnes portant sur les flancs l’inscription « Sapeurs-Pompiers de la Lozère », est en principe le seul de ce type à pouvoir intervenir en première ligne en cas d’incendie dans une quinzaine de communes autour de Grandrieu.

Jeudi matin, un autre camion a été fait venir en remplacement, indique M. Guesdon.

Il souligne par ailleurs que des camions de Lozère peuvent être aperçus en dehors du département, notamment en cette période de risques très élevés d’incendie dans le sud de la France.

« Dans la mesure où on n’est pas averti qu’il est volé, c’est surprenant mais pas impossible de voir un camion de pompiers de la Lozère dans l’Hérault ou ailleurs », a-t-il expliqué.

Les témoins éventuels sont invités à contacter les forces de l’ordre en composant le 17.