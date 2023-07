Lundi, Jean-marc Reiser a été extrait de la maison d’arrêt de Strasbourg pour être placé en garde à vue. Le motif ? Un potentiel rebondissement dans l’affaire de la disparition de Françoise Hohmann, survenue en 1987.

Le 26 septembre 2022, des membres d’une équipe de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) avaient passé au peigne fin un petit appartement situé boulevard Victor-Hugo à Strasbourg, dans le quartier de Hautepierre. Les policiers étaient intervenus sur demande du juge Marc Picard, ce dernier étant en charge de la procédure de séquestration et recel de cadavre ouverte en février 2020 par le parquet de Strasbourg dans le cadre de l’affaire Hohmann.

Acquitté en dépit des soupçons

Deux jours durant, les fonctionnaires de l’OCRVP avaient effectué de nombreuses fouilles et prélèvements pouvant éventuellement mettre en cause de locataire d’alors : Jean-Marc Reiser. Le suspect qui était facteur à la Poste de la Marseillaise, à Strasbourg, avait surtout été le tout dernier client de la vendeuse d’aspirateurs à domicile et dont le corps n’a jamais été retrouvé.

En 2001, il est renvoyé devant les assises du Bas-Rhin pour le meurtre de la jeune femme âgée de 23 ans, mais a été acquitté en dépit des soupçons qui pesaient sur lui. Un acquittement définitif, autrement dit juridiquement impossible à remettre en cause pour quelque motif que ce soit.

Selon les informations de nos confrères des DNA, plusieurs prélèvements avaient été effectués dans l’appartement de Hautepierre. Sollicité parc le juge d’instruction, un expert avait préconisé un désamiantage complet des lieux afin de pouvoir analyser certains éléments du logement, notamment des plinthes et le siphon de la salle de bains, inchangés depuis les années 1980. Par ailleurs, le linoléum et les papiers peints de l’époque avaient simplement été recouverts de couches supplémentaires.

Difficile d’évoquer l’affaire Françoise Hohmann sans penser à la disparition de Sophie Le Tan. Les ossements de l’étudiante portée disparue en septembre 2018 avaient été découverts par des promeneurs 13 mois plus tard près de Grendelbruch, dans la forêt de Rosheim (Alsace).

Reconnu coupable de l’assassinat de Sophie Le Tan

Après huit jours d’audience, Jean-Marc Reiser a été reconnu coupable de l’assassinat de Sophie Le Tan par la cour d’assises d’appel du Haut-Rhin, le 29 juin 2023. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 22 ans, exactement comme un an plus tôt en première instance à Strasbourg. Il a décidé de se pourvoir en cassation.

Cet ancien cadre du Crous a persisté à soutenir devant les jurés Colmariens avoir violemment frappé l’étudiante de 20 ans dans un accès de fureur tout en affirmant qu’il ne voulait pas la tuer, le 7 septembre 2018, dans son appartement de Schiltigheim. Il a également réfuté toute préméditation en dépit des nombreux indices démontrant son intention d’attirer à lui des jeunes femmes en créant des annonces de location bidon sur Leboncoin.