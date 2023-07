Les enquêteurs ont rapidement privilégié l’origine volontaire. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un incendie s’est déclaré dans l’école Jean-Macé situé dans le centre-ville de Brest, ravageant une partie du bâtiment. Quelques heures plus tard, deux adolescents nés en 2006 et 2007 ont été interpellés et placés en garde à vue.

Sans antécédent judiciaire, ils ont tous deux été mis en examen samedi en fin d’après-midi pour « dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui par incendie » et « vol aggravé », a-t-on appris auprès du parquet de Brest. La peine maximale encoure pour ces faits est de dix ans d’emprisonnement et de 150.000 euros d’amende.

Une autre école également dégradée

Les deux adolescents ont été placés sous contrôle judiciaire assorti de nombreuses obligations. L’enquête se poursuit désormais pour « déterminer les circonstances précises ainsi que les motivations de ce passage à l’acte », précise Camille Miansoni, procureur de la République de Brest.

La même nuit, l’école Simone-Veil, également située dans le centre-ville de Brest, a également fait l’objet de dégradations. La ville a déposé plainte.