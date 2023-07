A Cavaillon (Vaucluse), le maire n’a pas apprécié qu’une fête de quartier soit organisée sans autorisation au cœur d’une cité de sa ville pendant le week-end du 14-Juillet. Il a donc porté plainte pour « mise en danger d’autrui » et « occupation illégale de l’espace public ».

« Des investigations sont en cours pour déterminer qui est à l’origine du paiement pour ces activités », a expliqué ce jeudi la préfète, Violaine Démaret, au cours d’un point presse organisé au cœur de la cité du Dr Ayme, où ces festivités avaient été organisées, avec une piscine hors-sol, un trampoline, un château gonflable, des barbecues…

« Une rumeur évoque le fait que ce serait les trafiquants de drogue du quartier, mais ce n’est pas démontré à ce stade », a insisté la représentante de l’Etat, rappelant qu’une enquête avait été ouverte par le parquet d’Avignon. Une rumeur relayée sur le Twitter du président des Républicains, Éric Ciotti.

À Cavaillon, les dealers ont installé un château gonflable, une piscine, un trampoline.



Ici comme à Marseille, Nice, en région parisienne, les narco trafiquants ont pris le contrôle.



Engageons tous les moyens pour mettre fin à ce qui est devenu un État dans l’Etat ! pic.twitter.com/g76tDNCh6Y — Eric Ciotti (@ECiotti) July 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« On va faire en sorte que ça ne se reproduise plus »

« Je trouve qu’on a des gens très inventifs, mais honnêtement, je m’en passerais bien », a ajouté à ses côtés le maire LR de la ville, Gérard Daudet. Mais « on va faire en sorte que ça ne se reproduise plus », a-t-il poursuivi, assurant qu’il ne s’opposerait pas à l’organisation de tels événements dans la cité, pour autant que ce soit « dans la légalité ». Les bailleurs sociaux ont quant à eux déposé plainte pour le vol d’eau et d’électricité utilisées pour ces installations.

« Le tout, c’est qu’on sache, qui, comment et pourquoi », a-t-il insisté, évoquant notamment les risques pour les enfants d’une piscine sans mesures de sécurité adéquates et rappelant les initiatives de sa municipalité pour les enfants de ce quartier de 2.000 habitants actuellement en pleine phase de restructuration.