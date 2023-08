L’attaque a été filmée par un témoin, réveillé en pleine nuit par les détonations et le claquement des balles. Les fenêtres de ce jeune père de famille donnent sur la prison de Fresnes (Val-de-Marne), ciblée par une dizaine d’hommes lourdement armés. Vers 4 heures du matin, ce 12 mars 2003, caméscope en main, il observe avec stupeur les membres du commando tirer avec leurs kalachnikovs sur les miradors de la maison d’arrêt, et faire sauter les murs de l’établissement sous la clameur des prisonniers. Il assiste, sans le savoir, à l’une des évasions récentes les plus spectaculaires en France, celle du braqueur Antonio Ferrara, alias Nino.

Né en octobre 1973 à Cassino, en Italie, Antonio Ferrara grandit à Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. A 21 ans, ses ennuis judiciaires commencent. Condamné pour deux outrages et rébellion, l’Italien écope, en 1994, de quelques mois de prison. Trois ans plus tard, il passe un cap en braquant une succursale de la Société générale, à Soisy-sur-Seine (Essonne), avec un pistolet. Il est arrêté en 1998 et placé en détention provisoire. A 23 ans, c’est son deuxième passage derrière les barreaux. Il sera bref. Quelques semaines après son arrivée à Fleury-Mérogis, Nino profite d’un transfert à l’hôpital de Corbeil-Essonnes et se fait la belle. Pour cette évasion, il écopera de cinq ans de prison, en appel, en 2003.

Un artificier de talent

Les policiers soupçonnent Ferrara d’avoir, durant cette première cavale, gravi les échelons du grand banditisme. « Il jouait dans la cour des grands alors qu’il était très jeune », explique à 20 Minutes le journaliste Brendan Kemmet, coauteur, avec Matthieu Suc, du livre Antonio Ferrara, le roi de la belle *. « Les voyous plus établis » apprécient « sa mentalité ». Ils le considèrent comme quelqu’un de « très sérieux », de « fiable », de « bosseur », d' « intelligent », de « fidèle », poursuit-il. Ce sont ces qualités, pensent alors les enquêteurs, « qui lui ont permis d’être adopté par de grosses équipes de braqueurs » de fourgons, lui qui n’était jusque-là « soupçonné que de braquages de banques ». « Il avait fédéré, par son charisme, son côté sympa, son intelligence, sa disponibilité, différents groupes, des Corses, des gens du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis. »

Photo non datée d'Antonio Ferrara. - Police judiciaire

A l’époque, les attaques de transporteurs de fonds sont monnaie courante. « C’était un problème national », se rappelle Brendan Kemmet. Toulouse, Gentilly… L’ombre de Nino plane sur une série d’attaques de fourgons blindés, toutes plus spectaculaires les unes que les autres. « Les enquêteurs pensaient avoir identifié son mode opératoire, sa façon de procéder sur les blindages », indique le journaliste. Ferrara aurait la réputation dans le milieu d’être un artificier de talent. L’Italien serait surtout connu pour maîtriser la technique dite du « cadre explosif », employée pour percer le blindage des véhicules transportant l’argent liquide, sans risquer de les faire exploser. L’inventeur de ce procédé, un malfrat marseillais, aurait formé Ferrara. Et ce dernier, selon la rumeur, se serait exercé dans des casses automobiles.

Renvoi d’ascenseur

Sa cavale dure quatre ans, jusqu’au 13 juillet 2002. Ce jour-là, les policiers de l’OCRB [Office central pour la répression du banditisme] le retrouvent et l’interpellent à Athis-Mons. Retour en prison, à Fresnes cette fois. Dans l’ombre, ses complices préparent son évasion. Pourquoi prendre autant de risques ? Par intérêt, peut-être. Par amitié et respect, sans doute. Parmi les membres du commando, plusieurs Corses, qui comptent bien « renvoyer l’ascenseur » à Nino. « Il se dit que Ferrara aurait participé, à l’époque, à une tentative d’évasion de Jacques Mariani [une figure du banditisme corse, membre du gang de la Brise de mer]. Tout le monde s’était dégonflé, sauf lui », raconte Brendan Kemmet.

Le plan, élaboré méticuleusement, est mis à exécution par cette fameuse froide nuit de mars 2003. Vers 4h15 du matin, les gardiens postés dans les miradors sont les cibles de tirs de fusils d’assaut de calibre 7,2 millimètres. Les balles transpercent les vitres blindées. Armés de simples carabines, ils ne peuvent rien faire. Les malfaiteurs portent des cagoules et sont munis de brassards police. Une partie du commando profite de la fusillade pour faire exploser la porte de la prison. L’un d’eux est grièvement blessé par la déflagration et perdra un œil. Ils rentrent à l’intérieur et tirent avec un lance-roquette sur une deuxième porte. Ils s’engouffrent dans la brèche. Le quartier disciplinaire de la prison est alors devant eux.

Douze minutes

C’est là que se trouve Nino. Deux jours plus tôt, le détenu a refusé une fouille à corps après un parloir avec son avocat. Il a été sanctionné et placé au mitard. En réalité, il s’agit d’un stratagème : le bâtiment se trouve à une quinzaine de mètres seulement du mur arrière de la prison. Il s’est aussi procuré un téléphone portable pour communiquer avec ses complices, et de l’explosif. Il s’en sert, durant l’attaque, pour faire sauter la fenêtre de sa cellule et se faire la malle. Douze minutes après le début de l’assaut, Ferrara et ses complices filent dans les deux voitures qui les attendaient un peu plus loin. Pour ralentir les premières patrouilles de police, ils incendient plusieurs véhicules stationnés à proximité de la prison, réputée jusque-là très sécurisée.

Les enquêteurs relèvent des indices, le 12 mars 2003, sur la porte arrière de la maison d'arrêt de Fresnes, à la suite de l'évasion, quelques heures plus tôt, d'Antonio Ferrara

- MARTIN BUREAU

L’évasion de Ferrara fait la une de tous les journaux. Alors ministre de l’Intérieur, Nicolas Sarkozy fait de l’arrestation de l’Italien « la priorité numéro 2 », après celle d'Yvan Colonna. Nino passe une partie de sa cavale sous le soleil de Saint-Raphaël, dans le Var. Il finit néanmoins par remonter à Paris, où les policiers l’attendent de pied ferme. Dans quel but ? « Les grands voyous sont à l’aise sur leur territoire. Lui, c’était la banlieue sud, Mesrine le nord de Paris. Ils y ont leurs amis, leurs repères, ils connaissent les lieux par cœur. Ils se sentent moins vulnérables », souffle Brendan Kemmet. Le journaliste pense aussi que Nino « est tombé un peu dans un piège tendu pour le faire remonter ». Le 10 juillet 2003, le fugitif est interpellé dans un bar du 12e arrondissement, le Peanut’s Café, situé à deux pas du palais omnisports.

Dix-neuf ans de prison

L’ex-« roi de l’évasion » sera condamné, en 2008, à dix-sept ans de réclusion par la cour d’assises de Paris pour son évasion de Fresnes. Une peine ramenée à douze ans en appel, deux ans plus tard. Il écope aussi, en 2003, de huit ans de prison pour le braquage de la Société générale de Soisy-sur-Seine, et, en 2004, de huit autres pour une tentative de meurtre. Mais son casier judiciaire n’est pas réellement à la hauteur de sa réputation de bandit. Il a été acquitté dans presque toutes les affaires que les policiers lui imputent : l’attaque du Crédit Mutuel de Yerres en 1997, du bureau de poste de Joinville-le-Pont en 1999, d’un fourgon de la Brink’s à Gentilly en 2000, et d’un autre de la Valiance à Toulouse en 2001.

Après avoir passé dix-neuf ans derrière les barreaux, Nino est sorti du centre pénitentiaire de Réau, en Seine-et-Marne, en juillet 2022. « Il a pu sortir un peu avant la fin de sa peine à la faveur d’une confusion de peines », a expliqué son avocat, Me Amar Bouaou, ajoutant que son client avait fait preuve d’un « comportement exemplaire » durant sa détention. « Il aspire désormais à vivre une vie normale avec sa compagne et ses deux enfants. »

*« Antonio Ferrara, le roi de la belle », de Brendan Kemmet et Matthieu Suc, 2008, éditions du Cherche Midi, 420 pages, 19,90 euros.