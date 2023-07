Elle a été frappée, griffée au visage puis ses cheveux ont été violemment tirés. Mardi soir, vers 20h30, Christelle Meheut, la maire de la commune de 200 habitants de Chantepérier, en Isère, a été violemment agressée par une femme de 50 ans alors qu’elle sortait du conseil municipal, a indiqué le procureur de Grenoble, confirmant une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’habitante s’en serait prise à l’élue au sujet d’un conflit lié à un problème de voirie.

Une plainte déposée et la suspecte jugée le 4 août

Une plainte a été déposée par la victime mercredi matin et la suspecte placée en garde à vue. A l’issue de celle-ci, la quinquagénaire a été déférée mercredi au parquet de Grenoble. Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, a précisé qu’elle sera jugée le 4 août pour violences avec ITT (incapacité temporaire de travail) inférieure à huit jours sur personne chargée d’une mission de service public.

En attendant son procès, elle a été placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction de contacts avec la maire et interdiction de se rendre à la mairie, conformément aux réquisitions du parquet.

Un plan de cinq millions pour « renforcer la protection des élus »

Le 7 juillet, la ministre chargée des Collectivités territoriales Dominique Faure a détaillé un plan de cinq millions d’euros visant à renforcer la protection des élus, sans toutefois parvenir à convaincre ces derniers. Parmi les mesures annoncées, la création de 3.400 référents « atteintes aux élus » dans les commissariats et gendarmeries, ainsi que le renforcement du dispositif « alarme-élu » ou encore une protection juridique et psychologique et un numéro unique mis à disposition des élus.

Ce plan avait été présenté peu après l’incendie volontaire du domicile du maire de Saint-Brevin-les-Pins, en Loire-Atlantique.