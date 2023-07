Les faits se sont déroulés mercredi, en fin de matinée, vers 11h30. Un ouvrier de 51 ans est mort à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie, sur un chantier de la construction, de pose de rails, de la future liaison ferroviaire Lyon-Turin, a indiqué une source judiciaire.

D’après les informations de France Bleu Pays de Savoie, l’homme manipulait une disqueuse quand l’accident de travail mortel a eu lieu. Arrivés rapidement sur place, les secours n’ont rien pu faire. Les circonstances exactes de cet accident ne sont, pour le moment, pas encore connues.

Une enquête ouverte pour « homicide involontaire »

Le parquet d’Albertville a annoncé avoir ouvert une enquête pour « homicide involontaire dans le cadre du travail », « sans préjuger d’une quelconque mise en cause de l’employeur ». Elle a été confiée conjointement à la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-de-Maurienne et l’Inspection du travail. Le parquet a également saisi l’association d’Aide aux victimes intervention judiciaire des Savoie pour prendre en charge la famille de la victime et ses collègues qui en ressentiraient le besoin, relate la radio locale.

Le Lyon-Turin, un tunnel de 57,5 km de long traversant les Alpes entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse, doit être mis en service en 2032.