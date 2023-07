Il a été conseiller municipal d’opposition de 1995 et 2020 à Rennes et plusieurs fois candidat aux cantonales. Ancien élu, Benoît Caron est désormais dans le viseur de la justice, comme le rapporte Le Mensuel de Rennes. Seize plaintes ont en effet été déposées à son encontre pour agressions sexuelles. Les faits se seraient déroulés au cours des dix dernières années à Saint-Lunaire, près de Dinard, et à Rennes, où il a exercé comme médecin généraliste.

Dans cette affaire, Le Mensuel de Rennes indique qu’une première mise en examen a déjà eu lieu il y a un an et que trois patientes s’étaient alors constituées parties civiles. D’autres plaintes ont depuis été déposées et une information judiciaire a été ouverte. Âgé de 64 ans, Benoît Caron a été placé sous contrôle judiciaire mais laissé libre d’exercer.