Une sortie familiale en kayak a tourné au drame mardi sur la rivière Laïta au niveau de la commune de Guidel (Morbihan). En début d’après-midi, un couple et leurs deux enfants ont fait une halte pour se baigner au niveau du pont Saint-Maurice. Mais au moment de regagner leur canoë, les parents ont constaté l’absence du plus jeune, un adolescent âgé de 16 ans qui aurait été emporté par le courant. Les secours ont alors été dépêchés sur place avec l’intervention de l’hélicoptère de la Sécurité civile, d’une vedette de la SNSM et d’une équipe de pompiers plongeurs.

« A 20h08, après plusieurs heures de recherches, faute d’éléments nouveaux, les recherches par moyens dirigés sont suspendues », indique dans un communiqué la préfecture maritime de l’Atlantique. Les recherches devraient de nouveau reprendre ce mercredi pour tenter de retrouver l’adolescent.