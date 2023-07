Il serait le « nettoyeur », balancé par Tom Trouillet, soupçonné d’être à la tête de l’assassinat de Leslie Hoorelbeke et de Kevin Trompat dans les Deux-Sèvres aux côtés de quatre autres hommes. Le « K » serait le cinquième homme du commando qui opéra la nuit du 25 au 26 novembre 2022. Selon Le Parisien, l’homme mystère qui se prénomme Stevan Mathieu, sera réinterrogé ce mercredi par le juge d’instruction.

Le « K », comme le désigne Tom Trouillet, serait un proche de Nathan Badji, lui aussi mis en examen pour « assassinat » aux côtés de Mickaël Zadi et d’Enzo Challat. Agé de 24 ans et né à Caen, ce veilleur de nuit au Havre serait fabricant de bombes artisanales, capable de manier les explosifs et présent durant la guerre en Ukraine.

Arrêté en avril après des investigations poussées, Stevan Mathieu, longtemps couvert par les autres suspects, a été auditionné durant deux jours. Il niera toute implication dans l’enlèvement puis l’assassinat de Leslie et Kevin, assurant avoir seulement été présent pour son ami Nathan. Pour enterrer les corps une fois, puis deux.

Jeudi, ce sera le tour de Tom Trouillet

Reste que l’enquête des gendarmes de la section de recherches de Poitiers aura permis de démontrer le rôle du « K » dans cette macabre affaire. Toujours selon Le Parisien, ce dernier aurait accompagné Nathan Badji acheter, entre Niort et La Rochelle, deux sacs de chaux vive, une pelle et de la mort-aux-rats. Leurs téléphones ont également borné à Prahecq en direction de la maison de Tom Trouillet, lieu du crime. Et Stevan Mathieu aurait bel et bien participé, selon les autres suspects, à l’ensevelissement des corps de Leslie Hoorelbeke et de Kevin Trompat.

Mis en examen pour « enlèvement et séquestration », « recel de cadavre » et « modification de l’état d’un lieu de crime », le fameux « K » aura à nouveau l’occasion de s’expliquer mercredi face au juge d’instruction. Jeudi, ce sera le tour de Tom Trouillet comme bientôt celui des autres suspects, avant une possible confrontation.