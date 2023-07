Tout le monde n’était pas en état de prendre la voiture. Ce week-end, à Joué-sur-Erdre près de Nantes, les gendarmes de Loire-Atlantique ont suivi de près les 30.000 festivaliers du Dub Camp festival, un rendez-vous musical d’envergure européenne dédié au mouvement sound-system et à la culture reggae, qui se déroulait sur quatre jours.

Au total, 37 permis de conduire « ont été retirés sur-le-champ », pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, rapporte ce mardi la préfecture de Loire-Atlantique. Quelque 280 amendes forfaitaires délictuelles pour détention de stupéfiants ont également été dressées par l’escadron départemental de sécurité routière et la compagnie de gendarmerie d’Ancenis.

Quatre personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour trafic de stupéfiants, poursuit la préfecture. D’après le journal Ouest-France, « vingt-sept pochons d’herbe et de cannabis contenant chacun 500 grammes de produits ont été retrouvés en leur possession, ainsi que de la cocaïne conditionnée dans de petits emballages et près de 3.000 euros en argent en liquide ».