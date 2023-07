Un mail reçu un peu avant 1 heure du matin ce lundi, une note énigmatique et une revendication pour les 9.000 pommiers saccagés sur la parcelle du verger de Fontorbe dans le Tarn. « La nuit du 13 au 14 juillet, une action de destruction d’envergure a été menée contre les vergers du Domaine de Fontorbe près d’Ambres. De récents greffons d’arbres en déconversion bio ont été arrachés, sur une parcelle de 3 ha. Voici le communiqué adressé par ses auteur.e.s » commence le mail.

A l’appui, un constat publié par La Dépêche du Midi : le saccage de plusieurs milliers de greffons près de Lavaur. « L’avenir se noircit. Pour ceux qui essayent de le rendre meilleur, pour ceux et celles qui ne font rien, pour ceux et celles qui continuent de le détruire, l’avenir se noircit. Engranger et concentrer plus de capitaux ne sauvera personne, même pas vous », dénonce un collectif inconnu caché derrière le pseudo « Chardon ».

« Sauver ses enfants de vos poisons »

« Votre industrie de l’agriculture a asphyxié, éliminé, rendu pauvres et dépendants nos parents et grands-parents ; cette même agro-industrie aujourd’hui empoisonne nos familles, nos futurs, répandant des poisons dans notre air, notre eau, nos sols et nos assiettes. Nous, habitant.e.s des campagnes ou des villes, descendant.e.s des paysan.ne.s qui ont nourri les humains de ce monde pendant des millénaires sans le détruire, nous ne pouvons plus croire des menteurs avérés », écrivent ceux qui ont détruit trois hectares de plantation.

Capture du mail envoyé aux rédactions - L.T.

« Une promesse de bio qui repasse directement en conventionnel n’est qu’un exemple de ce à quoi fait face une population entière : une agression actuelle, injustifiée, réelle, conduisant inévitablement à une défense nécessaire, simultanée et proportionnée. Vous avez créé un peuple en état de légitime défense. Et ce peuple va se défendre, et sauver ses enfants de vos poisons. »

Un conflit entre le producteur et des organisations écologistes

A l’heure actuelle, si une enquête pour dégradation en réunion a été ouverte par le parquet de Castres, aucune piste n’est privilégiée quant à l’identité des auteurs.

Toutefois, le responsable de ce verger situé sur la commune de Lavaur est en conflit avec des organisations écologistes locales depuis environ deux ans. En avril 2021, il avait allumé des feux de braseros pour protéger ses arbres du gel et les fumées avaient intoxiqué une vingtaine de riverains, entraînant une mobilisation et une plainte du maire Les Républicains, Bernard Carayon.

Samedi 1er juillet, un rassemblement avait à nouveau eu lieu à Lavaur à l’appel du collectif Vaurais Nature Environnement pour dénoncer le déclassement de certaines parcelles bio du verger, estimant que le fruiticulteur revenait ainsi « au tout chimique ».

Le maire Bernard Carayon soutient que cette manifestation a « un lien direct » avec l’arrachage des greffons de pommiers. « On sait que ça vient d’une partie des manifestants », a-t-il assuré à l’AFP, regrettant « une obsession des militants écolos radicaux depuis un an contre ces vergers ».

« Faire payer à ces activistes écologistes »

Une accusation reprise notamment par le collectif Sauvons les fruits et légumes de France, qui rassemble des maraîchers et arboriculteurs. « Il est temps de faire payer à ces activistes écologistes chaque euro du préjudice subi », a indiqué le collectif sur Twitter.

De son côté, la préfecture « condamne fermement cet acte » mais ne fait pas de lien avec la manifestation deux semaines auparavant, pas plus que le parquet de Castres, qui estime que les éléments « ne permettent pas de déterminer » si des militants écologistes en sont les auteurs.