Les affrontements, violents, avaient duré plusieurs soirées, début juillet. Une enquête a été ouverte par le parquet d’Angers, après la plainte d’un homme ayant perdu l’usage d’un œil à la suite d’un tir de lanceur de balle de défense, a annoncé lundi le procureur d’Angers. La victime est un homme de 32 ans qui a déposé plainte le 6 juillet, précise dans un communiqué le procureur de la République Eric Bouillard.

« Il ressort de son audition qu’il a été blessé en soirée du 3 juillet […] au moment où la police devait intervenir pour s’interposer entre deux groupes qui s’affrontaient », ajoute-t-il. « Le plaignant a perdu l’usage d’un œil. Les premiers éléments médicaux, qui restent à vérifier, en imputent l’origine à un tir de balle de défense », souligne le magistrat. « Pour faire la lumière sans a priori sur ces faits, le parquet d’Angers a saisi l’Inspection générale de la police nationale », poursuit Eric Bouillard.

Des violences entre identitaires et opposants

Le procureur indique dans son communiqué que l’homme a été blessé « rue du Mail, aux abords de la rue Cornet ». Or, dans ce secteur du centre-ville, des affrontements se sont déroulés entre le 30 juin et le 4 juillet, entre des identitaires, qui disposaient d’un local jusqu’à tout récemment rue Cornet, et des opposants, notamment lors d’une manifestation « contre les violences policières ».

Après l’ouverture d’une enquête pour « attroupement armé » confirmée par le procureur, quatre des identitaires, âgés de 20 à 28 ans, comparaîtront le 10 août devant le tribunal. Dans l’attente de leur comparution, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Le local fermé « jusqu’à nouvel ordre »

Le local de la rue Cornet, occupé précédemment par un groupuscule d’extrême droite, l’Alvarium, dissous en novembre 2021, a été perquisitionné le 3 juillet. Il a été fermé « jusqu’à nouvel ordre » la semaine suivante, à la suite d' « une visite inopinée de la commission intercommunale de sécurité », avaient annoncé la semaine dernière la mairie d’Angers et la préfecture dans un communiqué commun.

Malgré la dissolution de l’Alvarium, le local restait occupé par des éléments de la mouvance d’extrême droite.