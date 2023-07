La série noire se poursuit sur la presqu’île de Crozon (Finistère) où trois personnes avaient déjà perdu la vie en se baignant le week-end dernier. Dimanche soir, un homme d’une quarantaine d’années est décédé par noyade, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime de l’Atlantique.

L’alerte a été donnée vers 22h45 par un témoin qui a signalé la présence d’un baigneur en difficulté au large de la presqu’île de Quelern à Roscanvel. D’importants moyens ont alors été déclenchés avec l’intervention de l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 29 ainsi que d’un bateau de la SNSM. Une heure après l’alerte, le baigneur a finalement été repéré dans l’eau par les secours. Mais malgré plusieurs tentatives de réanimation, il n’a malheureusement pas survécu.

Après ce nouveau drame, les autorités maritimes relancent leur appel à la vigilance et rappellent les règles de base de sécurité en mer, invitant notamment les nageurs à « respecter les zones de baignade surveillées et sécurisées » et à « s’assurer d’avoir un niveau de pratique convenable pour nager. »