Les photos diffusées par les élus locaux ont été largement relayées et leur contenu unanimement condamné. Samedi, des inscriptions antisémites et néonazies ont été découvertes sur le monument commémoratif de La Butte Rouge à Plœuc-l’Hermitage (Côtes-d’Armor).

Les stèles érigées sur ce haut lieu de la Résistance rendent hommage à 55 personnes exécutées sur ce site par les nazis en 1944.

« Scandalisé »

Le maire de la commune s’est dit « horrifié » et « scandalisé » par ces inscriptions, et promet le nettoyage et la rénovation des stèles profanées. « Nous nous recueillerons et nous ferons vivre leur mémoire », a-t-il ajouté.

Nous nettoierons, nous rénoverons, nous nous recueillerons et nous ferons vivre leur mémoire. Par respect et reconnaissance 🙏 🇫🇷



Le préfet des Côtes-d’Armor, Stéphane Rouvé, « condamne avec la plus grande fermeté ces actes intolérables de vandalisme portant atteinte à la mémoire de ceux qui ont combattu la barbarie pour notre liberté », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cet acte intervient « à la veille de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux "Justes" de France », souligne la préfecture. « Ces dégradations abjectes nous rappellent que le combat mené par ces martyrs est toujours d’actualité », ajoute la préfecture des Côtes-d’Armor.

Une enquête a été ouverte pour tenter d’identifier le ou les auteurs de ces messages haineux.