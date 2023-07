Un prêtre, doyen de la paroisse d’Avesnes-sur-Helpe (Nord), a mis fin à ses jours dans la nuit de lundi à mardi, quelques mois avant son procès pour agressions sexuelles, a-t-on appris jeudi auprès du diocèse de Cambrai et du parquet.

Il devait comparaître en octobre devant le tribunal correctionnel de Douai « pour répondre d’agressions sexuelles », a indiqué le parquet de Douai, confirmant une information de France Bleu Nord.

Il a été retrouvé mort sur une voie ferrée, a précisé le parquet d’Avesnes-sur-Helpe, chargé de l’enquête sur son décès.

Plainte déposée par une jeune fille

Le prêtre, Benjamin Sellier, 47 ans, était « très affecté » par cette procédure judiciaire faisant suite à une plainte déposée par une jeune fille et sa famille, a précisé le diocèse de Cambrai.

« Comme évêque, je pense à cette jeune personne plaignante et à sa famille, aux paroissiens et prêtres du diocèse, et à la famille endeuillée du Père Benjamin », a réagi l’archevêque de Cambrai Mgr Vincent Dollmann.

Le père Sellier avait été ordonné prêtre en 2015, après une première vie professionnelle au cours de laquelle il avait été directeur général des services à Landrecies (Nord).