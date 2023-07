« Tout ce que j’ai subi à l’hôpital, personne ne peut l’imaginer », confie Yuksel Yakut à BFMTV. Il y a cinq mois, il conduisait sa voiture avec son fils de six ans, Devrim, sur la banquette arrière et Mila, sa belle-sœur de 27 ans enceinte de six mois. Sur la route, il est percuté par un véhicule, c’est celui de Pierre Palmade, alors sous l’emprise de stupéfiants.

Résultat, Yuksel Yakut est plongé dans le coma. A son réveil à l’hôpital, il a vu « une grosse cicatrice sur son ventre » et des plâtres sur ses quatre membres. Son fils a été également gravement blessé. Quant à sa belle-sœur, alors que Yuksel Yakut faisait « très attention sur la route » du fait de sa condition de femme enceinte, elle a perdu le bébé. « Les cinq mois que j’ai passés là-bas [à l’hôpital], c’était pire que la prison. C’est la vérité. Je n’ai fait que souffrir », souffle-t-il au micro de la chaîne d’information en continu.

De son côté, Pierre Palmade n’est plus hospitalisé depuis début juin et son contrôle judiciaire a été allégé. L’humoriste est mis en examen pour « homicide et blessures involontaires » et avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec « interdiction de quitter l’établissement hospitalier où il se trouve » par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.