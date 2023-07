Changement de stratégie. Durant deux jours, près de 800 personnes s’étaient relayées pour rechercher le petit Emile, 2 ans et demi, autour de la maison de ses grands-parents dans le hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mais l’enfant, qui s’est volatilisé samedi en fin d’après-midi, est resté introuvable. Les recherches se sont donc poursuivies ce mardi « sans l’aide des volontaires, des bénévoles », mais « avec du personnel spécialisé, avec les chiens, qui font du sélectif », a expliqué le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon.

Tôt ce matin, les gendarmes ont « sanctuarisé » et ratissé le périmètre. Mais le magistrat n’a pu que constater amèrement, ce mardi soir, que « nous en sommes au même point qu’hier ou avant-hier. Nous ne disposons d’aucun indice, d’aucune information, d’aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. »

Le but premier est évidemment de retrouver Emile, mais l’objectif du jour était aussi de découvrir des traces et indices qui permettraient d’orienter les recherches. Le secteur a donc été bouclé aux personnes extérieures à la commune pour laisser travailler les militaires dans cette zone montagneuse et escarpée, parsemée de petits cours d’eau. Au total, ce sont 80 gendarmes issus des brigades départementales ou du peloton de haute montagne (PGHM), ainsi qu’une dizaine de militaires de la légion étrangère, spécialisés dans le débroussaillage, qui ont été mobilisés. Par ailleurs, plusieurs équipes cynophiles et un hélicoptère avaient été placés en pré-alerte. Les gendarmes ont progressé, en ligne, dans les environs du Vernet, pour tenter de trouver des indices qui les mettraient sur une piste.

« Nous ne savons pas ce que nous cherchons »

« Nous ne savons pas ce que nous cherchons », a reconnu le procureur de la République. Il peut s’agir « éventuellement de traces de mégots, de traces de textile, des traces de sang, de foulages, des traces diverses et variées, tout ce qui pourrait être exploité scientifiquement par la suite », a égrené le magistrat. Douze hectares de terrain ont été ratissés ce mardi par les militaires. Mais ces opérations « n’ont pas apporté d’élément utile à l’enquête », a regretté Rémy Avon. « Peut-être avons-nous sans le savoir récolté un indice. »

L’enquête, ouverte depuis dimanche, est toujours menée pour « recherche des causes de disparition inquiétante » et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Marseille, appuyée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Digne-les-Bains.

‼️#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans ⬇️ pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les gendarmes ont auditionné 25 témoins et habitants, fouillé les 30 maisons du hameau et 12 véhicules. En revanche, personne n’a été placé en garde à vue, contrairement à ce qui a été affirmé par certains médias. Les enquêteurs tentent également de déterminer avec précision « quels téléphones bornaient au niveau du hameau au moment de la disparition de l’enfant, quels appels ont été passés, par qui, vers qui », a détaillé le procureur. Ce travail sur la téléphonie doit permettre aux enquêteurs « de savoir qui était dans le secteur » au moment de la disparition d’Emile, détaille à 20 Minutes le général François Daoust, ancien directeur de l’IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie. Les données récoltées seront ensuite « croisées avec les témoignages recueillis », dit-il.

1.200 appels reçus

« L’enquête continue, elle se poursuit », a fait savoir le procureur de la République. « Le dispositif d’enquête » mis en place par la gendarmerie est monté en puissance « puisque d’une quinzaine, les enquêteurs sont passés à plus de vingt ». « L’équipe d’enquête » a été transformée en « cellule nationale d’enquête », ce qui permettra aux gendarmes « de bénéficier de moyens régionaux et nationaux, notamment scientifiques et techniques », a souligné Rémy Avon.

Après la diffusion d’un appel à témoins, les gendarmes ont reçu plus de 1.200 appels « qui doivent faire l’objet de vérifications », a ajouté le magistrat. Avant d’insister : « seuls les renseignements utiles nous sont nécessaires. » Cette phase de récolte d’informations va se poursuivre mercredi, avant le passage à une seconde phase, pour « exploiter ces informations ». Il y a urgence. S’il s’était perdu - une hypothèse de moins en moins probable - le pronostic vital d’Emile serait sans doute « très engagé », a concédé Rémy Avon.