La route de la coke. Depuis près de deux semaines, les autorités n’en finissent plus de tomber sur d’importantes quantités de cocaïne entre la Seine-Maritime et le Pas-de-Calais. Jeudi dernier, 25 kg de poudre blanche cachés dans un navire en provenance du Brésil ont été découverts par les gendarmes du Havre a-t-on appris, ce mardi, auprès du parquet de Lille.

Le bateau en question, un porte-conteneurs, arrivait tout droit du Brésil et faisait escale au Havre avant de poursuivre sa route vers une destination qui n’a pas été précisée. Aiguillés par un renseignement ou simplement grâce à leur flair, les militaires du peloton maritime et portuaire ont mis la main sur 25 kg de cocaïne, conditionnés en pains et « aimantés à une paroi métallique à l’intérieur du navire », explique le parquet dans un communiqué.

Un peu moins d’une tonne depuis début juillet

Une enquête préliminaire a été ouverte, confiée conjointement à la Juridiction interrégionale spécialisée de Lille et à la police judiciaire du Havre. Les investigations porteront sur, notamment, l’importation et le transport de stupéfiants en bande organisée et la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.

Une saisie concomitante à plusieurs découvertes de pains de cocaïne sur des plages du littoral de Seine-Maritime et du Pas-de-Calais depuis dimanche 2 juillet. Les gendarmes avaient ramassé 22 kg de drogue entre Le Havre et Etretat et près de 40 kg du côté du Touquet. On ignore encore si ces trois affaires sont liées. Sollicité par 20 Minutes, le parquet de Lille n’a pas encore donné suite.