Une professeure documentaliste du collège De Lattre de Tassigny du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) a été mise en examen et placée en détention provisoire samedi pour agressions sexuelles et corruption de mineurs, a indiqué ce lundi le parquet de Créteil à l’AFP, confirmant une information de RTL. Un total de sept victimes de cette documentaliste a été identifié à ce stade, a précisé le parquet. Selon RTL, il s’agit uniquement de garçons de moins de 15 ans.

Les faits qui sont reprochés à cette femme âgée de 40 ans se sont déroulés entre le 1er septembre 2022 et le 13 juin 2023 dans cette commune, située à proximité du bois de Vincennes et à moins de 10 kilomètres à l’est de Paris. La principale de l’établissement a effectué un signalement le 13 juin et l’enquête a été confiée par le parquet de Créteil à la Brigade territoriale de protection de la famille (BTPF) du Val-de-Marne. Une information judiciaire a été ouverte samedi, a ajouté le parquet.