Plus le temps passe, plus le mystère qui entoure la disparition du petit Emile s’épaissit. L’enfant, âgé de 2 ans et demi, a disparu samedi après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents au Vernet, un village des Alpes-de-Haute-Provence. Malgré d’intenses recherches menées ce lundi, le garçonnet reste introuvable. « Au total, ce sont près de 800 personnes qui se sont relayées depuis deux jours pour tenter de localiser l’enfant dans un périmètre de 5 km autour de l’endroit où il a été aperçu la dernière fois », a expliqué ce lundi, lors d’un point presse, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Marc Chappuis. « Nous n’avons pas pu, à l’heure où je vous parle, localiser l’enfant », a ajouté le représentant de l’Etat. 20 Minutes fait le point sur l’affaire.

Que s’est-il passé ?

Le petit garçon, qui venait d’arriver pour les vacances chez ses grands-parents maternels, au Haut-Vernet, a disparu vers 18 heures samedi. Emile jouait dans le jardin de la maison située dans un hameau, à plus d’un kilomètre du village lui-même, lorsqu’il s’est volatilisé. Selon de premiers éléments de l’enquête, le garçonnet a été vu par deux personnes dans une rue en descente.

Sitôt l’alerte donnée, une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la disparition, confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Marseille, appuyée par la brigade de recherches de la gendarmerie de Digne-les-Bains.

Où en sont les recherches ?

Interrompues à minuit dimanche, elles ont repris à 6 heures ce lundi, autour du hameau du Haut-Vernet. Une soixantaine de gendarmes, dont des renforts spécialistes du secours en haute-montagne, un hélicoptère et un chien Saint-Hubert, à l’odorat très développé, ont été notamment mobilisés. Des pompiers, dont certains spécialistes en recherche cynophile, et environ 200 volontaires ont sillonné la zone.

« Les recherches se poursuivront demain, mais nous allons adapter le dispositif pour qu’il soit plus ciblé et plus sélectif », a précisé le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. « Concrètement, on arrête les battues, on reste présent sur le terrain, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et indices », a-t-il ajouté. Le numéro d’appel mis en place « reste actif et toutes les personnes qui ont des informations utiles à porter à la connaissance de la gendarmerie doivent appeler au 04 92 36 73 00 ».

Où en est l’enquête judiciaire ?

Parallèlement aux recherches menées sur le terrain, entre quinze et vingt enquêteurs de la gendarmerie tentent de retrouver des indices pouvant expliquer la disparition de l’enfant. « Il a été procédé depuis hier à la visite de quasiment toutes les habitations du hameau », a indiqué le procureur de la République de Digne-les-Bains, Rémy Avon, au cours du point presse. De nombreux témoins ont par ailleurs été interrogés. Mais les investigations « ne nous ont pas apporté de nouveaux éléments susceptibles de pouvoir expliquer la disparition du petit Emile », a souligné le magistrat.

Selon lui, « aucun indice ne ressort de ces investigations permettant de privilégier une hypothèse ou une autre ». Mais comme l’a souligné le préfet, « en 48 heures, l’enfant aurait dû être retrouvé s’il était dans le périmètre » où ont été menées les battues.

Pourquoi l’Alerte Enlèvement n’a pas été déclenchée samedi ?

Le parquet a lancé un appel à témoins à la mi-journée, avec la photo et le signalement de l’enfant diffusés dans tous les médias. Mais les critères pour le déclenchement d’une alerte enlèvement n’étaient « pas réunis, et je ne suis pas autorisé à la déclencher », a rappelé le procureur de la République.

‼️#AppelàTémoins lancé après la disparition à #Vernet samedi 8 Juillet du petit #Émile 2 ans ⬇️ pic.twitter.com/Z7JExQJKxB — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 9, 2023



Quels sont-ils, ces critères ? Le ministère de la Justice en liste quatre. Il doit s’agir « d’un enlèvement avéré et non d’une disparition, même inquiétante ». La victime des faits « est mineure », et sa vie ou son intégrité physique « est en danger ». Enfin, on peut déclencher une alerte enlèvement si l'on « dispose d’informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l’enfant et/ou de son ravisseur ». La Chancellerie précise également que le magistrat peut décider de ne pas la déclencher « s’il estime que sa diffusion peut mettre en danger la vie de l’enfant ».

Pourquoi les témoins l’ayant vu ne se sont pas inquiétés ?

Interrogé par France Info, François Balique, le maire de la commune de 125 habitants, a expliqué que « les enfants circulent librement dans le village ». C’est la raison pour laquelle les « gens qui l’ont vu descendre la route » ne se sont pas inquiétés. La maison des grands-parents d’Emile n’a pas de portail car, poursuit l’édile, « il n’y a pas de danger ». « C’est un village tranquille. Il y a juste des touristes qui viennent faire de la marche. »

« Nous sommes comme sur une place de village », a précisé le procureur de la République. Il « n’est pas anormal, comme dans beaucoup de villages, […] que des enfants puissent encore jouer devant leur domicile sans que cela n’inquiète personne ». Le hameau est « éloigné de tout axe de circulation », a-t-il ajouté.