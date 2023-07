Shanyce, une jeune fille de 15 ans a disparu depuis le 6 juillet, sur la commune d’Oeyreluy, dans les Landes. Elle mesure 1,60 m, est de corpulence moyenne et a les cheveux foncés et crépus. On ignore ce qu’elle portait comme vêtements au moment de sa disparition pour laquelle la gendarmerie a lancé un appel à témoins, relayé sur sa page Facebook.

Si vous disposez d’informations susceptibles d’aider les enquêteurs merci de contacter la brigade de Dax au 05 58 90 76 00 ou de composer le 17 et de ne pas intervenir vous-même.