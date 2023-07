« Le but d’une vague de ratissage, c’est qu’elle soit hyper structurée. Je veux cinq mètres entre vous et que vous teniez la ligne même si le terrain est difficile. Vous allez devoir fouiner, écraser les herbes parce que, à la fin, il faut que ce soit validé ». Au milieu d’un groupe d’une trentaine de bénévoles, le major Lionel Pierrot du peloton de gendarmerie de haute montagne distille ses consignes. Quarante-huit heures après la disparition du petit Emile au Vernet, village de 130 habitants des Alpes-de-Haute-Provence, les battues s’organisent et se multiplient à mesure que l’espoir de retrouver le petit Emile s’amenuise.

La valse des hypothèses

« C’est trop bizarre qu’après deux jours, on n’ait rien trouvé », poursuit cette mère d’une petite de deux ans, comme Emile. Et les hypothèses vont bon train. « On se dit que c’est un enlèvement, ce n’est pas possible autrement. Et on commence à se dire que ce serait la meilleure chance de le retrouver en vie », embraie son mari Flippe. « L’hypothèse d’un loup ? Ils sont nombreux dans la région », sait leur voisin, venu du village de la Seyne, à dix kilomètres de là. « Mais on aurait vu des vautours venir ». « Moi je pense qu’il a pu être percuté par une voiture qui a ensuite voulu dissimuler le corps », ajoute un quatrième. « Ce sont des choses qui arrivent… », laisse en suspens Caroline. D’autant plus que les chiens ont « suivi sur cent mètres une piste qui reste sur la route du village », complète son compagnon qui y voit là la preuve d’un enlèvement ou d’un accident suivi d’une dissimulation de corps.

Mais gendarmes et bénévoles s’accrochent aussi à l’idée d’avoir pu passer au travers. La zone est escarpée, accidentée. Situé à 1.200 mètres d’altitude le haut du village est traversé par un ruisseau qui se jette dans une petite rivière qui marque l’entrée du Vernet. La végétation est dense. Ce dimanche les militaires se sont attelés à « fermer » des zones pour ne plus avoir à y repasser.

« Un village qui a la poisse »

En fin d’après-midi, à mesure que la dizaine de groupes d’une trentaine de bénévoles chacun revenait de leurs battues infructueuses, l’espoir semblait définitivement les quitter. « Ce village a la poisse », observe Caroline. Car c’est dans ces mêmes montagnes que l’avion de la Germanwings avait été volontairement écrasé par son pilote en 2015, tuant ses 150 occupants. « Il y a une dizaine d’années aussi, la patronne du bar avait été tuée par un psychopathe », ajoute Flippe.

Un village où, ces faits divers à part, il ne se passe d’ordinaire rien et où il fait bon vivre. « Beaucoup de maisons sont des résidences secondaires, c’est si paisible d’habitude », avance un habitant. Un village de Provence situé en bout de route parsemé de fontaines. En son centre, une petite chapelle, ouverte au public. Avec, sur un de ses murs, la statue de Saint-Antoine de Padoue, que les catholiques sollicitent pour les aider à retrouver ce qu’ils ont perdu.