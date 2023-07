Disparition du petit Emile EN DIRECT : Une course contre-la-montre pour retrouver l’enfant…

11h40 : Les recherches s’intensifient

Les recherches ont repris depuis six heures, ce lundi, autour du hameau du Haut-Vernet et ses 25 habitants à l’année, situé à plus d’un kilomètre du village du Vernet lui-même : une soixantaine de gendarmes, dont des renforts spécialistes du secours en haute montagne, un hélicoptère et un chien Saint-Hubert, à l’odorat très développé, sont notamment mobilisés.

Des pompiers et également des dizaines de bénévoles dont des chasseurs, qui ont sonné la mobilisation, sillonnent les zones montagneuses, escarpées, parsemées de petits cours d’eau, pour retrouver l’enfant.