« Environ 800 personnes ont quitté les lieux, mais 5.000 participants sont toujours sur le site ce matin », a indiqué dans un communiqué lundi matin, la préfecture de l’Ain. Depuis vendredi soir, des milliers de personnes se sont regroupées sur un terrain de la commune de Lompnas, à 70 km de Lyon, pour participer à une rave party non autorisée. Les services de l’Etat s’attendent à des départs « à partir du début d’après-midi » et recommandent d’éviter le secteur « jusqu’en début de soirée ».

Il sera demandé aux organisateurs de procéder à la remise en état du site, selon la préfecture, qui a condamné l’organisation de la fête « en méconnaissance totale des règles élémentaires de sécurités sanitaire et incendie ». Elle précise que la rave a lieu « sur un site naturel protégé qui n’est absolument pas propice à l’organisation d’un tel évènement ». Le maire de la commune et les propriétaires fonciers du terrain ont déposé plainte pour occupation illicite auprès des services de gendarmerie.

60 personnes prises en charge par les secours et quatre évacuées vers l’hôpital

Depuis le début de cette fête non déclarée, organisée dans un espace classé Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), les services de secours ont pris en charge 60 personnes dont quatre ont été évacuées vers un centre hospitalier, selon la préfecture.

Des secours sont toujours sur place, en particulier par crainte de malaises en raison de la chaleur. Le département de l’Ain est en vigilance « orange » canicule, encore ce lundi. Plusieurs associations agréées de Sécurité civile (Protection civile, Croix rouge, Croix blanche, Fédération française de sauvetage et secourisme) y assurent une présence constante de quatre à six secouristes. Des médecins secouristes se relaient de plus dans le centre du village et 30 sapeurs-pompiers de l’Ain sont présents.