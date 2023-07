C’est à 17h31 exactement que le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) a lancé une opération sur la plage du Porge, à Lacanau, ce dimanche. Un groupe de trois amis partis se baigner s’est retrouvé en difficulté, explique le Cross. Deux des trois nageurs ont pu être ramenés rapidement au poste de plage par les sauveteurs mais la troisième personne, un jeune homme d’une vingtaine d’années, est recherchée activement par les secours. Ce week-end, une alerte aux baïnes avait été diffusée sur la côte.

L’hélicoptère de la marine nationale Dragon 33 est intervenu, puis celui de l’hélicoptère de l’armée de l’air et de l’espace « Raffut SAR » a pris la relève. Un navire de pêche sur zone a également été détourné et deux patrouilles sur terre ont aussi été engagées. Après plus de trois heures de recherche, l’intervention a été suspendue.