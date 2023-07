Une attaque au sein d’une école maternelle a fait six morts et un blessé, ce lundi, à Lianjiang, dans le sud de la Chine, a indiqué une porte-parole de la municipalité. Parmi les sept victimes figurent « un enseignant, deux parents et trois élèves (…) et un suspect a été arrêté », a-t-elle déclaré. Le suspect arrêté est âgé de 25 ans, a précisé dans un communiqué la police locale. « Il s’agissait d’une attaque au couteau », « une agression intentionnelle », a précisé la police, qui essaie désormais de vérifier l’identité des victimes.

Sécurité renforcée autour des établissements scolaires

L’attaque a eu lieu vers 07h40, dans la ville de Lianjiang, située dans la province du Guangdong, selon le média, soutenu par l’Etat, China News Network. La Chine interdit à ses citoyens de détenir des armes à feu.

Mais les attaques à l’arme blanche se sont multipliées ces dernières années dans le pays. De manière générale, la violence est en hausse dans la deuxième économie mondiale, où le fossé entre pauvres et riches s’est rapidement creusé. Des attaques mortelles visant spécifiquement les écoles ont eu lieu dans le pays, incitant les autorités à renforcer la sécurité autour des établissements scolaires.

En août 2022, une attaque au couteau contre une école maternelle dans la province de Jiangxi, dans le sud-ouest du pays, a fait trois morts et six blessés. Un individu muni d’un couteau avait attaqué en avril 2021 une école maternelle à Beiliu, dans le sud du pays, tuant deux enfants et blessant 16 personnes.