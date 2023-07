« Je viens de déposer une plainte pour diffamation à l’encontre de trois adjoints de la mairie de Marseille », annonce ce vendredi Nicolas Pagnol, le petit-fils du célèbre écrivain provençal. Cette nouvelle fait suite à des passes d’armes ayant eu lieu sur Twitter avec Théo Challande-Névoret (EELV) et les deux socialistes Pierre Huguet et Jean-Pierre Cochet.

Les trois adjoints, réagissaient à un tweet de celui qui a perdu la délégation de service public du Château de la Buzine, réputé avoir été le « Château de ma mère » des écrits de son grand-père, Marcel Pagnol, « événement » du début de mois de juin à l’origine d’un psychodrame dans le microcosme politico-culturel marseillais sur lequel l’opposition tente de capitaliser.

Le mot « lopette » a ravivé la polémique

« Il est très amusant et en même temps navrant de voir à quel point ceux de vos amis que vous pensiez être de valeur se révéler être des lopettes et certains que vous pensiez soumis être des guerriers. L’épreuve révèle les caractères et en ce qui me concerne les amitiés aussi », a écrit le Nicolas Pagnol.

Le terme « lopettes » n’est visiblement pas passé auprès des trois adjoints visés par des plaintes en diffamation qui ont respectivement dénoncé une insulte homophobe et « putophobe », « des propos indécents qui déshonorent le nom de Pagnol » et « l’homophobie rance » de cette diatribe.

Le petit-fils de Marcel Pagnol, soutien employer le terme lopette au sens premier, qui signifie, selon le Larousse, un homme sans caractère. En argot cependant, ce terme désigne bien un homosexuel. Et ce débat ressemble bien à une nouvelle tempête dans le verre d’eau du château de la Buzine.