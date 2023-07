Mardi, en fin de journée, une voiture a percuté un peloton de 25 cyclistes sur la départementale 201, au niveau de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, sur l’île de Ré, rapporte Sud Ouest. Trois cyclistes ont été blessés dans cet accident de la route, dont l’un se trouve dans un état jugé grave puisqu’il souffre d’un traumatisme crânien. Un autre a eu la jambe cassée.









Selon les premières informations dont on dispose, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule et fait de l’aquaplaning, en raison de mauvaises conditions météo. Il a déboulé sur la piste cyclable et sa voiture a terminé sa course sur le toit. L’automobiliste, dont les analyses toxicologiques sont négatives, a été légèrement blessé dans l’accident.