Le parquet de Marseille a ouvert mardi une information judiciaire pour « coups mortels avec usage ou menace d’une arme ». Cette information, révélée par le quotidien La Marseillaise et confirmée par BFM TV et Le Parisien, fait suite à la mort d’un homme de 27 ans dans la cité phocéenne, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet.

« Les premiers éléments de l’enquête permettent de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d’un projectile de "type flash-ball" » , rapporte le parquet, cité par plusieurs médias. L’impact « a entraîné un arrêt cardiaque et donc la mort dans un temps proche », est-il précisé.

Le parquet précise, toujours selon La Marseillaise et BFM TV, qu’il n’est pas encore possible de déterminer si la victime participait aux violences urbaines en cours cette nuit-là et consécutives à la mort du jeune Nahel, tué par le tir d’un policier.