Six hommes âgés de 18 à 26 ans ont été interpellés et placés en garde à vue à Marseille, accusés d’avoir attaqué deux camions Amazon à la cité de La Castellane dans les quartiers Nord, a appris 20 Minutes de source proche du dossier, confirmant une information d’Actu17. Le contenu de ces camions a été dérobé et d’autres suspects ont réussi à prendre la fuite avec une partie de la marchandise.

La piste d’un guet-apens est privilégiée par les enquêteurs selon nos confrères, qui précisent que cinq personnes interpellées sur six étaient déjà connues des services de police.