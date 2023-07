L’établissement est bien connu de la communauté LGBT+ à Brest (Finistère). Mais depuis vendredi soir, l’Happy Café, situé dans la très commerçante rue Jean-Jaurès, a baissé le rideau. Une décision prise en urgence par le gérant des lieux qui a découvert, stupéfait, que son café avait été identifié comme une cible par certains émeutiers sur les réseaux sociaux. « On brûle les PD, qu’ils crèvent en enfer », « Exploser l’Happy Café, faut respecter notre religion, Allahou Akbar », pouvait-on notamment lire comme atrocités sur des boucles Telegram utilisées par des casseurs.

Dans un message publié samedi sur la page Facebook de l’Happy Café, le gérant explique sa décision de fermer les portes jusqu’à jeudi soir. « J’ai mûrement réfléchi et je préfère mettre mon équipe, mes clients et mon établissement en sécurité jusqu’à ce que l’apaisement revienne à la normale », écrit-il.

Une plainte déposée ces prochains jours

Anticipant déjà les critiques de certains « qui vont dire que je leur donne raison et que je suis une flipette », il assure qu’il défend depuis dix-neuf ans les couleurs LGBT et que « c’est loin d’être fini. » « Le bar est ouvert à tout le monde, sauf aux cons et à la haine », conclut Erwan dans son message, ajoutant qu’il s’apprête à déposer plainte dans les prochains jours.









Comme de très nombreuses villes françaises, Brest est le théâtre depuis mercredi soir de violences urbaines à la suite de la mort du jeune Nahel à Nanterre. Elles se sont poursuivies dans la nuit de samedi à dimanche, avec l’incendie de la cantine d’une école et de 25 véhicules.