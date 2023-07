« La Bretagne, terre de résistance, est encore relativement épargnée par la progression des idées d’extrême droite. » Ces mots sont signés du collectif de vigilance antifasciste des Côtes-d’Armor pour présenter son événement intitulé « Bretagne solidaire et ouverte ». Organisé samedi à Saint-Brieuc, le rendez-vous a été perturbé par des individus cagoulés et habillés de noir, montrant que l’extrême droite s’implante progressivement en Bretagne. Depuis plusieurs mois, quelques individus n’hésitent plus à se montrer pour perturber certains événements comme lors de la lecture organisée par des drag-queens en Ille-et-Vilaine.

Des fachos ont cet après-midi attaqué le festival Bretagne Ouverte et Solidaire organisé par le Collective de vigilance antifasciste 22 à Saint-Brieuc

Quelques heures plus tôt @Ludivine_Bantig y faisait une intervention.

Ils ont été très vite repoussé hors du festival



Samedi, des individus ont volontairement approché le rassemblement où se tenaient des débats pour le perturber. Des affrontements ont eu lieu entre les deux camps, comme le montrent plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Avant le rassemblement, des tags racistes avaient été découverts aux abords du lieu de rendez-vous. D’après le collectif, huit personnes ont été blessées dans les affrontements. Selon Ouest-France, deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.