Il y a les images. Celles filmées par un témoin avec son téléphone, qui montrent un policier ouvrir le feu sur le conducteur d’une Mercedes Classe A immatriculée en Pologne. Et il y a le son de la vidéo, difficilement audible. Quelques mots échangés par les deux motards qui contrôlent le véhicule dans les rues de Nanterre (Hauts-de-Seine), avant que l’un d’eux ouvre le feu sur Nahel, 17 ans. L’un des fonctionnaires semble menacer l’adolescent de lui mettre une « balle dans la tête ».

Puis son collègue lui aurait lancé « shoote-le », avant que la voiture jaune ne s’échappe. Le brigadier Fabien M. tire avec son arme. Touchée au thorax, la victime est décédée malgré l’intervention du Samu, qui lui a prodigué un massage cardiaque sur place. Qui a prononcé ces paroles ? Et pourquoi ? Ces questions sont au cœur de l’enquête pour homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique, menée par l’IGPN, la police des polices.

« L’intention de donner la mort ne fait aucun doute »

Les trois avocats qui défendent la famille de l’adolescent ont déposé, jeudi, une plainte pour meurtre, complicité de meurtre et faux en écriture publique aggravé ainsi qu’une requête en dépaysement. « Son intention de donner la mort ne fait aucun doute puisqu’il résulte de la bande-son de la vidéo qu’il annonce avant son tir : "je vais te mettre une balle dans la tête" », a expliqué l’un d’eux, Me Yassine Bouzrou, à Libération.









Une autre plainte a par ailleurs été déposée contre le deuxième policier pour complicité. « Quand on regarde la vidéo, quand on l’écoute, il semblerait qu’il prononce les mots "shoote-le". Dans ces cas-là, ça pourrait constituer des faits de complicité. Donc c’est très important que toute la lumière soit faite et que toutes les responsabilités soient établies », a déclaré sur France Info Me Jennifer Cambla, qui représente aussi la famille de Nahel *.

Interrogé par le Parisien, le passager avant de la Mercedes, qui a pris la fuite après les faits, assure avoir entendu l’un des policiers dire à Nahel : « Éteins le moteur, ou je te shoote ! ». Son collègue, placé à l’avant du véhicule, aurait ensuite dit « un truc comme : "Je vais te mettre une balle dans la tête !" ». Lorsque la voiture a redémarré, cet adolescent a entendu : « Shoote-le ! ».

Des investigations confiées aux experts de la gendarmerie

A l’issue de sa garde à vue, Fabien M., l’auteur du tir, a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Le policier, qui affirme avoir agi dans le cadre de la légitime défense, a été confronté à son collègue par les enquêteurs, qui leur ont montré la « vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux ». « Seule une partie des propos était reconnue par un des fonctionnaires », a indiqué le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache, au cours d’une conférence de presse, sans en dire davantage.

Le magistrat a indiqué que des « investigations techniques sur ces enregistrements ont été confiées à l’IRCGN [Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale], afin de préciser leur teneur et leur auteur ». Comment les techniciens de la gendarmerie vont-ils procéder pour analyser l’enregistrement ? « Il y a des logiciels qui permettent de travailler toutes les longueurs d’onde et d’éliminer les bruits parasites. C’est comme ça qu’on peut isoler une voix par rapport à un bruit de fond », détaille à 20 Minutes le général François Daoust, ancien directeur de l’IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie.

« Ça pourra prendre du temps »

Il y a de grandes chances, dit-il, que les analyses permettent de reconstituer ce qui a été dit par les policiers. « Une fois qu’on a isolé les voix, il n’y a rien de plus facile que de les comparer à celles des protagonistes de l’affaire, puisqu’on les a sous la main », ajoute-t-il.

Le travail des experts de la gendarmerie devrait donc permettre de « vraiment dire à qui appartient quelle voix ». « Mais ça pourra prendre du temps de reconstituer le message prononcé en fonction de la qualité de l’enregistrement », prévient-il.

*Les avocats de la famille de Nahel n’ont pas donné suite aux sollicitations de 20 Minutes.