Dominique Laurens est claire : elle est « inquiète ». Au terme d’une longue conférence de presse d’analyse de l’évolution du trafic de stupéfiants à Marseille, la procureure de la République et les procureurs en charge des enquêtes sur ces questions dans la cité phocéenne ont tenté de dresser une tendance en la matière, alors que la ville fait face à un nombre particulièrement fourni de fusillades.

Les réseaux de trafic de stupéfiants présentent plusieurs nouveautés dans la cité phocéenne, à commencer par le type de main-d’œuvre employée. « Nous remarquons la présence de jeunes filles sur un certain nombre de points, s’alarme Dominique Laurens. Les jeunes participent comme accessoire à ce trafic. C’est le petit goodies. » Ces jeunes filles, souvent mineures, en rupture familiale, sont employées par les réseaux pour vendre, et peuvent ensuite proposer des relations sexuelles selon par exemple la somme dépensée par la clientèle, de sorte que trafic de drogue et proxénétisme se confondent.

« Une pure logique de terreur »

L’emploi d’adolescents est loin d’être anecdotique dans ces réseaux. Il s’agit même d’une tendance de ces derniers mois, qui se ressent dans les statistiques du parquet de Marseille. En 2022, 478 mineurs ont été convoqués pour des faits liés au trafic de stupéfiants, et 350 ont été déférés, ce qui correspond à un mineur par jour. Ces mineurs sont des petites mains du réseau, en bas de l’échelle, venus de région parisienne mais plus généralement de toute la France.

« Nous constatons une déterritorialisation partielle des trafics avec une gestion extérieure et des ressources extérieures », rapporte le procureur adjoint Dominique Martinelli. Si, dans le passé, les guetteurs et les vendeurs étaient originaires de la cité, voire de Marseille, cette main-d’œuvre est aujourd’hui recrutée partout en France, et particulièrement chez des mineurs et des jeunes en situation irrégulière.

Ces adolescents se retrouvent parmi les premières victimes des meurtres et tentatives de meurtres liés aux narcobanditisme, comme le montrent les récents chiffres du parquet de Marseille. Sur l’ensemble des victimes de fusillades liées au trafic de stupéfiants à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône depuis le début de l’année 2023, 16 étaient des adolescents âgés de 14 à 17 ans, soit 14 % de ces victimes. En 2022, les adolescents ne représentaient que 4 %. Si on ajoute à ce triste calcul les victimes à peine majeures, 41 % des victimes de fusillades sur fonds de trafic de drogue dans les Bouches-du-Rhône ont moins de 21 ans en 2023.

Ces jeunes sont victimes d’une « dépersonnalisation des cibles dans une logique de terreur », selon Dominique Martinelli. « On est clairement sur une pure logique de terreur avec pas du tout de ciblage des cibles, poursuit le procureur adjoint. Les règlements de comptes supposer un travail préparatoire. Là, c’est un rafalage d’un point stup. Il suffit d’une voiture avec une kalachnikov, un conducteur et un autre qui tire. »

256 morts en dix ans

En raison de ces mêmes tirs arbitraires dans cette logique de peur, Dominique Martinelli constate « davantage de victimes collatérales avec des personnes qui ne sont pas impliquées dans le trafic de stupéfiants », à l’image de ce sexagénaire tué à un snack des quartiers nord en avril dernier.

Les magistrats constatent un autre phénomène qui suit ce même but de représailles : un élargissement des conflits aux proches non impliqués dans les activités criminelles et non susceptibles de constituer une menace. « On a eu des dossiers récemment avec des tirs dans la porte de proches », s’alarme Dominique Laurens. Les enquêteurs constatent dans les dossiers une « intensification de la mise en scène », à travers notamment des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. « Qu’on parle d’eux, c’est recherché, constate la procureure de la République de Marseille. C’est de la communication. »

Selon un décompte fourni par le parquet de Marseille lors de cette conférence de presse, depuis le début de l’année, 25 personnes sont mortes dans 22 homicides liés au trafic de stupéfiants, et 89 ont été blessées dans 49 tentatives, ce qui constitue un total de 114 victimes, alors que le premier semestre s’achève seulement. Une année à peine entamée qui s’annonce donc particulièrement sanglante, quand on sait qu’en 2022, année déjà noire, 76 personnes avaient été victimes de ces mêmes fusillades, dont 33 morts. En dix ans, entre 2013 et aujourd’hui, 256 personnes sont décédées dans des homicides liés au trafic de stupéfiants dans les Bouches-du-Rhône.