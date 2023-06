Sur Twitter, Snapchat, Telegram, etc. Les images de la mort de Nahel, 17 ans, tué mardi matin à Nanterre par un policier ont « pas mal tourné et sous tous les angles, en face et même derrière la voiture » Et à Asnières-sur-Seine, théâtre de violences urbaines la nuit dernière, les habitants sont encore « choqués ». « On n’est même plus étonné, ça devient monnaie courante de perdre des vies comme ça », soupire Mehdi au micro de 20 Minutes. Près de la station de métro Gabriel-Péri, les habitants oscillent entre colère et résignation. Yasmine, lycéenne de 18 ans, s’identifie au jeune Nahel : « Ça aurait pu être un ami à moi ou même mon frère. »

« C’est une exécution »

Le policier soupçonné d’avoir tiré sur Nahel a été interrogé par l’IGPN dans le cadre d’une enquête pour « homicide volontaire » mais, pour beaucoup d’habitants interrogés, il s’agit d’une bavure policière. « C’est un assassinat, une exécution » estime encore Mehdi. Et pour Yasmine, il n’y a aucun doute : « tout est sur les vidéos. » La jeune femme ne soutient pas la violence mais comprend la colère des jeunes de cités.

Alors que le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 40.000 policiers et gendarmes dont 5.000 à Paris, les témoignages des habitants d’Asnières-sur-Seine sont à retrouver dans notre vidéo ci-dessus.