« Cher cambrioleur, toi, qui a accès à mon profil en public. Je t’informe que je pars en train, ce soir, pour le week-end, à 300 km d’ici avec toute ma petite famille. La maison est totalement libre ! » Cette publication des gendarmes de l’Hérault fait le plein de likes, sur Facebook, depuis mercredi : dans ce post, les militaires font preuve d’humour pour alerter les habitants de ne jamais indiquer qu’ils partent en vacances sur les réseaux sociaux.

Les gendarmes vont plus loin, en décrivant les détails qui peuvent aider les cambrioleurs dans leurs méfaits. « Tu peux taper mon nom, et avoir mon adresse sur Google, et tu as régulièrement mes circuits de courses à pied sur les applications de running, tu verras donc le petit chemin derrière la maison pour t’y rendre ! (…) Tu as vu le lapin des enfants en photo, tu te doutes que la voisine vient le nourrir, les clés sont sous le pot de fleurs. »

« Ne publiez pas vos dates de vacances sur les réseaux ! »

Les militaires alertent aussi sur le fait de publier des photos de tablettes ou d’ordinateurs, qui peuvent, aussi, aiguiller les individus malveillants. Et sur le fait de publier tous ces faits et gestes en vacances. Ça aussi, c’est précieux, pour les cambrioleurs.

« Moralité de l’histoire, protégez-vous, indiquent les gendarmes de l’Hérault. Ne tentez pas les cambrioleurs. Ne publiez pas vos dates de vacances sur les réseaux ! »